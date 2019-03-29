بوتين يحذر.. غزو أمريكي لفنزويلا؟

على وقع أزمة سياسية متواصلة في فنزويلا، يعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن قلق بلاده من نوايا التدخل الخارجي في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الروسي،

فيما يعود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتوعد الرئيس نيكولاس مادورو بحشد دولي لحمله على الرحيل..

بين الجانبين، تقول مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن بروكسل ومجموعةَ ليما التي تضم الدول اللاتينيةَ المناهضة لكاراكاس تستبعد خيار استخدام القوة..

في غضون ذلك ، يبقى سجال البعثة العسكرية الروسية إلى فنزويلا على أشده بين واشنطن وموسكو التي عادت لتؤكد بقاءها هناك طوال المدة اللازمة..



