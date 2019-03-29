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روسيا ولبنان.. تعاون في محيط شائك

أخبار العالم العربي

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العلاقات الروسية اللبنانية.. محطات ضاربة في القدم من التعاون في خضم محيط مثقل بالتعقيدات الإقليمية والتقلبات الجيوسياسية..

وحتى في العصر الحديث، كان الاتحاد السوفييتي من السباقين للاعتراف باستقلال هذا البلد..
وأما اليوم، فالتنسيق مستمر لتجاوز أزمات المنطقة، على غرار المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين والتعاون في مجال الطاقة، وليس انتهاء بزيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى روسيا..
لمناقشة جوانب التعاون وعقبات الواقع نستضيف السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين.. 

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