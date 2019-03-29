التوتر بين المغرب والسعودية.. جدل جديد
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وزير الخارجية المغربي يطلق مجموعة رسائل ترسم ملامح علاقة بلاده مع بعض عواصم دول مجلس التعاون الخليجي
يؤكدا فيها أن التنسيق بين الرباط من جهة وأبوظبي والرياض من جهة أخرى يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين، وألا يكون حسب الطلب، وأن السياسة الخارجية المغربية مسألة سيادية، كاشفا عن نية الرباط عدم استبعاد أي بدائل في علاقاتها الخارجية.
فما موقف الرياض من هذه الرسائل؟ وما مستقبل العلاقات المغربية السعودية على ضوئها؟
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