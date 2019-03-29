 
مباشر
اسأل أكثر

التوتر بين المغرب والسعودية.. جدل جديد

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lngq

وزير الخارجية المغربي يطلق مجموعة رسائل ترسم ملامح علاقة بلاده مع بعض عواصم دول مجلس التعاون الخليجي

يؤكدا فيها أن التنسيق بين الرباط من جهة وأبوظبي والرياض من جهة أخرى يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين، وألا يكون حسب الطلب، وأن السياسة الخارجية المغربية مسألة سيادية، كاشفا عن نية الرباط عدم استبعاد أي بدائل في علاقاتها الخارجية.
فما موقف الرياض من هذه الرسائل؟ وما مستقبل العلاقات المغربية السعودية على ضوئها؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا