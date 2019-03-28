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انهيار الليرة.. بين المؤامرة وأردوغان

مال وأعمال

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الغرب يسعى للتضييق على تركيا تمهيدا لفرض إملاءاته السياسية، أتعهد بالتعامل بحزم مع المضاربين في الأسواق ومستوى التضخم سيتراجع بالتوازي مع نقص سعر الفائدة...

التصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اتهم الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص بالوقوف وراء تقلب سعر صرف الليرة قبل الانتخابات.. اتهام ينقسم حوله الداخل التركي بين مؤيد ومعارض..

نسأل أكثر عن المسؤول الفعلي عن انهيار الليرة ؟ تقصير داخلي أم مؤامرة؟ وماذا عن التداعيات السياسية بعدما تحول الاقتصاد إلى مادة انتخابية؟

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