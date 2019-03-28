رئيس منظمة الطاقة الذرية سابقا: السعودية تبرعت لبرنامج نووي في العراق!

يؤكد رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية سابقا فاضل الجنابي أن إيران وإسرائيل اغتالت عددا من العلماء العراقيين في مجال الطاقة النووية وأن مئات الأكاديميين قتلوا بعد احتلال العراق.

ويكشف الجنابي عن مماطلة محمد البرادعي رئيس منظمة الطاقة الدولية وهانز بليكس رئيس فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل وخضوعهما لتعليمات وكالة الاستخبارات الأميركية ويحملهما جزءا من المسؤولية الاخلاقية عن غزو وتدمير العراق. المزيد في الفيديو.