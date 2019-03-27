الأسباب الحقيقية لاستسلام اليابان في الحرب العالمية. لماذا لم تُقسم مثل كوريا ولم يُحاكم الإمبراطور؟

بعد قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية أخفت الحكومة اليابانية عن الشعب والجيش الأضرار الناجمة عن الإنفجارين وقللت من شأنهما.

كانت الحكومة اليابانية تعلم جيدا أن أمريكا لا تملك كمية غير محدودة من القنابل وأعلنت نيتها الاستمرار في الحرب "حتى آخر ياباني" وتحويل 20 مليون شخص إلى كاميكاز. إذن, متى ولماذا قررت اليابان الاستسلام وبأية شروط وما هو "البعبع" الذي كانت اليابان تخشاه أكثر من القنابل الذرية؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة.