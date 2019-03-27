ليبيا.. حفتر بالسعودية والجيش يتهم قطر

زيارة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى الرياض ولقاء مع العاهل السعودي الذي أكد حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا..

زيارة تزامنت مع دعوة المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إلى محاسبة دول كقطر وتركيا، لأن هناك دلائل واضحة حسبه على كل ما فعلته بحق بلاده..

نسأل أكثر عن دلالات زيارة المشير خليفة حفتر للرياض، عن حقيقة التدخلات الخارجية في ليبيا، وعن مستقبل العملية السياسية في هذا البلد في ظل الحراك الأممي والإقليمي.