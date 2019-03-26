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حوار الأديان .. حوار الحياة وحوار العقلاء

أخبار العالم

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"سبل التعايش السلمي بين الأديان: دور العلماء والدبلوماسيين والمهتمين بتحقيقه"..

تحت هذا العنوان انعقد في موسكو مؤتمر عالمي هام جمع المئات ممن يمثل الإسلام بمذاهبه المختلفة والمسيحية بكنائسها المختلفة والأكاديميين والدبلوماسيين من روسيا ودول العالم العربي والإسلامي والغرب. فما المقصود بحوار الأديان بالضبط؟ ولماذا الأديان؟

ضيوف الحلقة: مطران صافيتا لكنيسة أنطاكية وسائر المشرق ديمتري شربك وأمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة د. محمد البشاري.

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