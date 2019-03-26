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4 سنوات.. هل فشلت عاصفة الحزم باليمن؟

أخبار العالم العربي

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أربع سنوات تمر على انطلاق عاصفة الحزم في اليمن... حملة قال التحالف العربي بقيادة السعودية في البداية إنها لن تطول لأكثر من ثلاثة أشهر..

ولكنْ ها هم اليمنيون حتى اليوم يواجهون حربا وأكبرَ أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة.. يواجهون الأوبئة والجوع وآلام النزوح والنزاع الذي لا يبدو أنه سينتهي قريبا..

نسأل اليوم عما حققته هذه العاصفة؟ أين أخفقت وأين نجحت؟ وكيف يمكن أن تنتهي الحرب المدمرة التي قتلت وشردت الملايين؟

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