هل يغامر نتنياهو بحرب شاملة على غزة؟

شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق على شمال تل أبيب في وقت سابق من اليوم... التصعيد الإسرائيلي يقابله تحذير من قبل الفصائل الفلسطينية في القطاع من مغبة تخطي إسرائيل للخطوط الحمراء...

سنسأل أكثر هذه الليلة عن نوعية الرد الإسرائيلي؟ .ومدى جهوزية وقدرة نتنياهو على شن حرب شاملة على القطاع؟ خاصة وأن الانتخابات على الأبواب.