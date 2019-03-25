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باسيل: نتنياهو لن يهزم لبنان بكل ترسانته العسكرية!

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أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن بلاده تحافظ على علاقات صداقة قوية مع الولايات المتحدة، وأن لبنان قادر على إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم.

إلى جانب الاحتفاظ  بالخصوصية، لأنه بلد التوازنات والتناقضات.

 وشدد باسيل على أن لبنان يرفض بشكل قاطع،  توطين  اللاجئين  الفلسطينيين والسوريين ولن يقبل بحلول تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتفكك الدولة السورية. المزيد في الفيديو.

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