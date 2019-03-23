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هل انتهى "داعش" بالفعل في سوريا؟

أخبار العالم العربي

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إنتهاء المعارك ضد داعش في الباغوز باعتبارها آخر معاقل التنظيم في سوريا ..

 وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس أنه تم القضاء على آخر معاقل داعش في سوريا والعراق .. بينما طالبت قوات سوريا الديمقراطية دمشق بالاعتراف بالإدارة الذاتية التي أنشئت من جانب واحد لإدارة المنطاق التي سيطرت عليها قوات قسد من داعش شرق الفرات .. وفي هذا السياق قال وزير الدفاع التركي إن بلاده لن تسمح بوجود مليشيات إرهابية على حدودها الجنوبية ..  فهل تم القضاء فعلا على تنظيم داعش ؟ و ماهو مستقبل الوجود الأمريكي  على الأراضي السورية؟  

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