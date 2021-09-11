9/11.. هل فشلت واشنطن بحربها على الإرهاب؟
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في ذكراها العشرين تعود هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لتساءل حصيلة الحرب على الإرهاب منذ أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن..
الذكرى التي أراد لها الرئيس جو بايدن أن تكون مناسبة لانسحاب منظم للقوات الأمريكية من أفغانستان تحولت إلى منسابة للتأمل في حجم التهديدات القائمة بعد هفوات الانسحاب الفوضوي من أفغانستان بدءا بفشل تقارير الاستخبارات في التنبؤ بسرعة تقدم حركة طالبان ومقتل 13 جنديا أمريكيا في هجوم مطار كابل، وعودة حركة طالبان لتشكيل الحكومة بعد عقدين من إسقاطها.
فما الذي حققته الحرب الأمريكية على الإرهاب؟ وهل كانت ذريعة لتحقيق مآرب أخرى؟
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