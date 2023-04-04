34 تهمة جنائية لترامب.. هل تؤثر على عودته إلى البيت الأبيض؟

عقب مثوله أمام محكمة منهاتن بنيويورك وسط إجراءات أمنية وتوجيه أربع وثلاثين تهمة له من قبل المدعي العام، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من لائحة التهم الموجهة إليه

وشدد أنه غير مذنب ونافيًا في الوقت نفسه تهمة دفع رشاوى لامرأتين..

يأتي ذلك فيما قال فريق محامي الرئيس الأمريكي السابق إن جميع الاتهامات التي وجهت لموكلهم تخلو من الحقائق والإثباتات، وأضاف المحامون أن لائحة الاتهامات لا تتضمن أي جريمة فدرالية.

فما الهدف من محاكمة ترامب في هذا التوقيت؟ وكيف تؤثر هذه الاتهامات على حظوظ الرجل في الترشح لانتخابات الرئاسة عام ألفين وأربعة وعشرين؟

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