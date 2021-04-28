100 يوم في البيت الأبيض.. ماذا حقق بايدن؟

ما الذي حققه بايدن من وعوده؟ وهل يواصل الدفع بمزيد من التوتر مع الخصوم؟ وأي خطط للديمقراطيين للحفاظ على الحكم ؟

مئة يوم استثنائية لرئيس أمريكي كان فيها التصدي لفيروس كورونا التحدي الأبرز لجو بايدن، وإذا كان الديمقراطيون يؤكدون الوفاء بوعودهم الانتخابية تحديدا فيما يتعلق بعملية التطعيم وانعاش الاقتصاد فإن استطلاعات الرأي أظهرت أن بايدن ثالث أدنى رئيس أمريكي شعبية في أول مئة يوم من الحكم، فترة كانت كافية لتظهر ملامح السياسات الخارجية للرئيس الجديد الذي اعتمد التصعيد منهجا مع روسيا والصين بينما لا تزال الضبابية قائمة حول النووي الإيراني

فما الذي حققه بايدن من وعوده؟ وهل يواصل الدفع بمزيد من التوتر مع الخصوم؟ وأي خطط للديمقراطيين للحفاظ على الحكم ؟