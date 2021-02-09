السفير الروسي في مصر: نأمل في ترخيص اللقاح "سبوتنيك-V" في مصر قريباً

في "يوم الدبلوماسي"، وهو عيد مهني لدبلوماسيي روسيا يحتفى به في العاشر من فبراير/شباط، كان لنا هذا اللقاء حول العلاقات الروسية المصرية ومجالات التعاون المتنوعة

التي تزيد من تقارب المصالح المتبادلة بين موسكو والقاهرة ليس فقط في سياق الحوار السياسي العميق بين الدولتين، بل أيضاً في مجالات عديدة متجددة بما فيه التعاون حول مكافحة جائحة كورونا والصحة العامة والتلقيح.

تابعوا حوار أرتيوم كابشوك مع سفير روسيا الاتحادية في جمهورية مصر العربية غيورغي بوريسينكو

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