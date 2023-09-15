وفد حوثي في السعودية.. أزمة اليمن على طريق الحل

زيارة هي الأولى من نوعها يقوم بها وفد من الحوثيين إلى المملكة العربية السعودية في مسعى لوضع أوزار الحرب في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال الأمن وإطلاق مسار التنمية

بناءً على اتفاق الرياض مارس ألفين وواحد وعشرين وذلك ضمن مساع سعودية عُمانية أممية لإنهاء الصراع، والتي لاقت ترحيبا من كل حدب وصوب من واشنطن للأمم المتحدة فالحكومة اليمنية..

1- فما هي آفاق الحل وأشكالُه في اليمن وعلى ماذا التعويل من خلال هذه اللقاءات؟

2- وكيف ينعكس تقارب الرياض - طهران على الاستقرار ليس فقط في اليمن بل ويتعداه للمناطق المضطربة كسوريا ولبنان مثلا؟

3- وما دلائل الدعم الأممي الواسع للمبادرة.. هل يمكن القول إنها أولى خطوات المسار السياسي؟

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