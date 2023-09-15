 
مباشر
بالتفاصيل

وفد حوثي في السعودية.. أزمة اليمن على طريق الحل

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w201

زيارة هي الأولى من نوعها يقوم بها وفد من الحوثيين إلى المملكة العربية السعودية في مسعى لوضع أوزار الحرب في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال الأمن وإطلاق مسار التنمية

 بناءً على اتفاق الرياض مارس ألفين وواحد وعشرين وذلك ضمن مساع سعودية عُمانية أممية لإنهاء الصراع، والتي لاقت ترحيبا من كل حدب وصوب من واشنطن للأمم المتحدة فالحكومة اليمنية..
1- فما هي آفاق الحل وأشكالُه في اليمن وعلى ماذا التعويل من خلال هذه اللقاءات؟
2- وكيف ينعكس تقارب الرياض - طهران على الاستقرار ليس فقط في اليمن بل ويتعداه للمناطق المضطربة كسوريا ولبنان مثلا؟
3- وما دلائل الدعم الأممي الواسع للمبادرة.. هل يمكن القول إنها أولى خطوات المسار السياسي؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"