وعود طالبان.. هل تمهد لحل سياسي بأفغانستان؟

في مقابل تطمينات قدمتها طالبان للمجتمع الدولي بتأمين للبعثات الدبلوماسية لدى أفغانستان والتأكيد على أن البلاد لن تكون منطلقا لأي أعمال إرهابية أعربت الحركة عن أملها في أن تُعامل بشكل مناسب، بينما دعت في سياق إلى تنظيم مؤتمر دولي لتقديم المساعدة الاقتصادية لكابل معتبرة أن إعادة إعمار أفغانستان مسؤولية أخلاقية لدول العالم، على الصعيد الداخلي قال المتحدث باسم الحركة إنها ستحافظ على حقوق المرأة واستقلالية وسائل الإعلام الخاصة

فهل تلتزم حركة طالبان بتعهداتها في الداخل والخارج؟ أم أنها ستعيد أفغانستان إلى العزلة ؟