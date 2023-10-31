وضع صحي كارثي في غزة.. وقصف إسرائيل يفاقم الأزمة

يعيش السكان المدنيون في قطاع غزة حالة إنسانية كارثية مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي خلف آلاف القتلى والمصابين والنقص الحاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب..

فيما توقفت العديد من المراكز الصحية بسبب القصف وانعدام الكهرباء ونقص الوقود.. تلفظ المستشفيات الأخرى أنفاسها مع تزايد أعداد المصابين ونفاد ما لديها من وقود وأدوية.. المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح تخضع لتفتيش إسرائيلي، وتشهد تباطؤا وبكميات قليلة جدا لا تفي بالغرض حسب المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع... كما أن المعبر مازال موصدا في وجه الجرحى والمصابين والراغبين في العلاج خارج القطاع..

المزيد حول الأوضاع الإنسانية في غزة في حديث مع المتحدثة باسم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مي الصايغ.