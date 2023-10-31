 
مباشر
عاجل
تحديث مستمر... قتال شرس يجري الآن على عدة محاور بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
نيوزميكر

وضع صحي كارثي في غزة.. وقصف إسرائيل يفاقم الأزمة

الصحة

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wc03

يعيش السكان المدنيون في قطاع غزة حالة إنسانية كارثية مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي خلف آلاف القتلى والمصابين والنقص الحاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب..

فيما توقفت العديد من المراكز الصحية بسبب القصف وانعدام الكهرباء ونقص الوقود.. تلفظ المستشفيات الأخرى أنفاسها مع تزايد أعداد المصابين ونفاد ما لديها من وقود وأدوية.. المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح تخضع لتفتيش إسرائيلي، وتشهد تباطؤا وبكميات قليلة جدا لا تفي بالغرض حسب المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع... كما أن المعبر مازال موصدا في وجه الجرحى والمصابين والراغبين في العلاج خارج القطاع..

المزيد حول الأوضاع الإنسانية في غزة في حديث مع المتحدثة باسم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مي الصايغ.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا