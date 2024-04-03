وزير دفاع روسيا لنظيره الفرنسي.. تورط أوكراني بهجوم كروكوس

في اتصال هاتفي هو الأول منذ نحو عامين أعرب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو لنظيره الروسي سيرغي شويغو عن استعداد فرنسا لتعزيز التعاون مع روسيا في جهود مكافحة الإرهاب

يأتي ذلك بموازاة إقدام موسكو على خطوة أخرى على المسار القانوني لمحاسبة الجهات المتورطة في أعمال إرهابية على الأراضي الروسية، حيث أرسل مكتب المدعي العام الروسي طلبات إلى كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وقبرص للمساعدة في التحقيقات وضمان إلحاق العقاب بالمسؤولين عن الأعمال الإجرامية وفق الاتفاقيات الدولية.

يأتي ذلك في سياق إعلان وزارة الخارجية عزم روسيا اللجوء إلى المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين حيث يتم إعداد الوثائق اللازمة بما في ذلك مذكرة نقلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجانب الأوكراني.

فما هي دلالات الاتصال بين ليكورنو وشويغو؟ وهل يمهد لتجاوب الدول الغربية مع مطالب موسكو بشأن التحقيق في تمويل وتنظيم العمليات الارهابية؟

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