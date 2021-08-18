 
مباشر
عاجل
البنتاغون يعلن أن خطوط التواصل مع "طالبان" مفتوحة
نيوزميكر

وزير داخلية أفغانستان السابق يكشف سر سيطرة طالبان على كابل ويتحدث عن الاجتماع الأخير مع غني قبل هروب

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r366

تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر ممثل الرئيس الأفغاني في باكستان ووزير الداخلية السابق، محمد عمر داود زاي ليحدثنا عن قراءته للوضع الأمني في البلاد

بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، وتوقعاته لمستقبل هذا الوضع في ظل بروز تمرد مسلح في إقليم بانجشير وخروج تظاهرات مناهضة لطالبان في ولاية ننغرهار.. بالإضافة إلى دور دول الجوار في التحولات التي تشهدها البلاد.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا