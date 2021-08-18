وزير داخلية أفغانستان السابق يكشف سر سيطرة طالبان على كابل ويتحدث عن الاجتماع الأخير مع غني قبل هروب

تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر ممثل الرئيس الأفغاني في باكستان ووزير الداخلية السابق، محمد عمر داود زاي ليحدثنا عن قراءته للوضع الأمني في البلاد

بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، وتوقعاته لمستقبل هذا الوضع في ظل بروز تمرد مسلح في إقليم بانجشير وخروج تظاهرات مناهضة لطالبان في ولاية ننغرهار.. بالإضافة إلى دور دول الجوار في التحولات التي تشهدها البلاد.