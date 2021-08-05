وزير الصحة اللبناني يتحدث عن تصنيع بلاده للقاحي سبوتنيك V وسبوتنيك لايت بملايين الجرعات سنويا

قريبا سيبدأ إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا في لبنان. هذا هو العنوان الأبرز لنتائج زيارة وزيري الصحة والصناعة اللبنانيين إلى موسكو.

لا شك في أنه ستكون لهذا الاتفاق نتائج كبرى إن لم نقل حاسمة في مواجهة جائحة كورونا وجهود احتوائها في لبنان، ولا شك أيضاً في أن هذا الاتفاق سيفتح مجالات جديدة أمام التعاون المشترك بين الجانبين. عن تفاصيل الاتفاق والجوانب المحيط به سنسأل ضيفنا وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، الموجود هنا في موسكو.