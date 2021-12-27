وزير الاقتصاد اللبناني يكشف عن موعد وقف انهيار الليرة إلى مستوى كارثي

أمام استمرار الأزمة السياسية في لبنان يتفاقم تدهور الوضع الاقتصادي الذي تتعدد مظاهره ابتداء من انهيار سعر صرف الليرة وغلاء أسعار المواد الأساسية وندرتها،

وضع زادته تداعيات جائحة كورونا تعقيدا لتصعب المهمة على الحكومة اللبنانية..

ضيف الحقلة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام.

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وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني لـRT: تدهور الاقتصاد اللبناني سببه تراكم الفشل في الإدارة والسياسة المالية الاقتصادية التي استمرت لسنوات

سلام لـRT: نحاول تغيير الاقتصاد اللبناني من الريعي إلى الانتاجي

سلام لـRT: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مرحلة متقدمة جدا

سلام لـRT: صندوق النقد الدولي وافق على خطة الحكومة لتوزيع الخسائر

سلام لـRT: في مطلع 2022 سنوقع على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي والنمو

سلام لـRT: تأخر انعقاد مجلس الوزراء يؤخر في اتخاذات القرارات المطلوبة

سلام لـRT: الاتفاق مع صندوق النقد جزء من الحل للأزمة الاقتصادية في لبنان

سلام لـRT: بعد التوقيع على الاتفاق سيتم ضخ أموال كبيرة من العملة الصعبة في السوق وسيتم هيكلة المصارف