وزير إسرائيلي يكشف عن إمكانية توقيع اتفاق سلام مع السعودية ودول عربية جديدة

استضاف برنامج "نيوزميكر" عيساوي فريج وزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي ودار الحديث عن الوضع الراهن في المنطقة.

استضاف برنامج "نيوزميكر" عيساوي فريج وزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي ودار الحديث عن الوضع الراهن في المنطقة. اليكم أهم محاور حلقة البرنامج: فريج لـRT: لن نرى تطورا في عملية سلام مع الفلسطينيين خلال السنوات القليلة المقبلة فريج لـRT: هناك تواصل مع الطرف الأمريكي لتحريك وكسر الجمود مع الفلسطينيين فريج لـRT: رئيس الحكومة نفتالي بينيت سيزور واشنطن قريبا ونأمل أن تثمر في تعزيز التقارب مع الفلسطينيين ودول المنطقة فريج لـRT: لنا مصلحة بوجود سلطة فلسطينية قوية واقتصاد فلسطيني قوي ونسعى لذلك فريج لـRT: كل الأمور واردة وممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية ودول عربية أخرى فريج لـRT: العلاقة مع الأردن مهمة جدا ونعمل على إعادتها وتقويتها فريج لـRT: هناك اتصالات مع دول أخرى لا تربطها اتفاقيات بإسرائيل فريج لـRT: سنرى خلال سنة تطورا ملحوظا في التعاون الاقتصادي الإقليمي في المنطقة فريج لـRT: قضية الشيخ جراح تحل سياسيا وليس في المحاكم

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