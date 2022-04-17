ورقة المرتزقة.. رهان الغرب الخاسر بأوكرانيا
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أكثر من ألف مرتزق أجنبي تمت تصفيتهم من قبل القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية
التي أكدت أيضا تطهير ماريوبل من النازيين مع محاصرة كاملة لمن تبقى من المجموعة الأوكرانية داخل مصنع أزوف ستال بالتزامن أسقطت الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية في وقت تحدثت لندن عن استعدادها تزويد كييف مزيد من الأسلحة
هل أفشلت موسكو ورقة المرتزقة في عمليتها الخاصة بأوكرانيا؟ وما علاقة نجاح المفاوضات بنفاذ مخزون كييف من الاسلحة؟