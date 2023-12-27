وتيرة خسائر إسرائيل تتصاعد.. ما مخرج نتنياهو من مستنقع غزة؟

يتعثر مجلس الحرب الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في غزة مع مرور أكثر من ثمانين يومًا من الحرب المستمرة هناك، ومعها تزداد حدة الخلافات بين أعضائه

تفيد صحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات إلى رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار، بعدم المشاركة في مناقشات مع وزير الدفاع يوآف غالانت حول صفقة الرهائن، مشددًا أن أي مناقشات يجب أن تتم بحضوره في مجلس الحرب وليس بشكل منفصل مع وزير الدفاع.

كما تكشف يديعوت أحرنوت أن نتنياهو لديه حقد على غالانت، إذ يلقي المقربون من نتنياهو باللوم على غالانت ورجاله في تسريبات حول منع توجيه ضربة استباقية لحزب الله في بداية الحرب، وهو الأمر الذي كان يؤيده وزير الدفاع.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فيستمر بهجومه على نتنياهو مشيرًا إلى أن هجوم السابع من أكتوبر حدث بسبب ضعف القيادة السياسية الأسوأ في تاريخ إسرائيل بحسب وصفه مضيفًا أنه كان سيستقيل لو كان رئيسا للوزراء حينذاك.

فما حجم تأثير هذه الخلافات الداخلية السياسية على أداء الجيش الإسرائيلي على جبهتي غزة ولبنان؟ وهل يُعَجِّلُ ذلك بوقف العمليات العسكرية؟

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