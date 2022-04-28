واشنطن ووارسو..ما أهداف التمدد غرب أوكرانيا؟

معلومات استخبارية تكشفها المخابرات الخارجية الروسية حول سعيٍ غربي بقيادة واشنطن للاستيلاء على ما وُصف بالممتلكات التاريخية لبولندا في أوكرانيا.

فتحت عنوان الحماية من العدوان الروسي حسب وصفهم ستقوم وارسو بتثبيت سيطرتها العسكرية والسياسية على غرب أوكرانيا دون تفويض من حلف الناتو لكن بمشاركة الدول الراغبة.. والتعويل هنا على حدوث انشقاق في البلاد يخدم مصلحة بولندا أو على الأقل يعيد خلطَ الأوراق من جديد لما فيه مصلحةٌ أمريكية..

1- ما هي واقعية هذه المخططات وهل سنرى أوكرانيا مجزأة في المستقبل؟

2- من هي الدول التي من الممكن أن تشارك في عملية كهذه وإن كانت تحت مسمى قوات حفظ سلام؟

3- ماذا عن روسيا وكيف ستواجه ما يحاك ضدها في الغرف المغلقة؟

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