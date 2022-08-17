واشنطن وطهران.. نحو اتفاق نووي جديد؟

مع اقتراب الطرفين الإيراني والأميركي من إبرام صفقة لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام ألفين وخمسة عشر، تبرز إلى الواجهة قضية الضمانات التي تبدو أحد هواجس طهران في أي اتفاق مستقبلي خصوصا مع مطالبة إيران للولايات المتحدة في ردها الأخير بتعويضها إذا انسحب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الاتفاق.

أما قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في إيران فيبدو أنه قد تمت تسويتها، بحسب ما يؤكد كبير المفاوضين الروس في محادثات فيينا، ميخائيل أوليانوف،، وبين هذا وذاك ما زال البرلمان الإيراني يرى الاتفاق بعيد المنال.

فما الذي يجري خلف كواليس مفاوضات فيينا؟ وهل باتت الصفقة النووية قاب قوسين أو أدنى من النجاح أم أنها في طريقها للفشل؟

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