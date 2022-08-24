واشنطن وطهران.. توجه لإحياء الاتفاق النووي؟

أخيرًا.. جاء الرد الأمريكي على المقترحات التي قدمتها إيران بشأن النص النهائي المطروح من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الموقع في عام ألفين وخمسة عشر..

رد يقول المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني إن طهران تعكف على دراسته بشكل دقيق على أن تبلغ موقفها للمنسق الأوروبي بعد انتهاء عملية المراجعة. وفيما لا يزال شبح القضايا الخلافية كالضمانات ورفع العقوبات وغيرها يطل برأسه على الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة لممارسة أقصى ضغوط على الإدارة الأمريكية لمنعها من تقديم أي تنازلات للجانب الإيراني..

فهل يقترب الطرفان من جولة جديدة على أرض فيينا؟ ومن الرابح والخاسر في معركة التنازلات؟

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