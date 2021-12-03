واشنطن تهدد.. هل تفشل شروط إيران التوصل لاتفاق نووي في مفاوضات فيينا؟

بعد تصريحات غير متفائلة حول تحقيق تقدم بالمفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية انتهت الجولة الـ7 بتوافق على عودة الوفود الى عواصمها للتشاور، على أن تعود للإجتماع الاسبوع المقبل

الخارجية الأمريكية قالت إن واشنطن ستبحث عن خيارات أخرى إذا لم تلتزم إيران بالتوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي..

الأطراف الغربية رفضت مسودات الاتفاق التي قدمتها إيران ووصفتها بغير الجادة، بينما طالبتها إيران بإقتراح مسوادتها الخاصة للمناقشة خلال المفاوضات وتقديم مبادرات حقيقية لرفع العقوبات..

فما هي أبرز العوائق أمام تحقيق توافق بين الأطراف؟ وماهي تداعيات إستمرار الخلاف؟

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