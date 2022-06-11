واشنطن تقر بفشلها.. هل تتراجع عن العقوبات؟

مع الترقب الذي يسود العالم في انتظار التوصل إلى صيغة لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، اتهم المدير العام لمؤسسة روس كوسموس دميتري روغوزين كييف والغرب بالوقوف وراء عرقلة تصدير الحبوب، مشددًا أن سياسة أوكرانيا الإجرامية التي تحاصر مداخل موانئها إضافة للعقوبات الغربية هما السببان وراء أزمة الجوع.

وفي ظل الاتهامات الروسية، أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن تفاؤله إزاء التوصل إلى توافق بشأن فتح ممر بحري لنقل الحبوب مؤكدا أن المباحثات تتركز حول تطهير الموانئ الأوكرانية من الألغام، ومرافقة السفن بعد مغادرة البحر على طول ممرات معينة إلى منطقة التجمع بواسطة السفن الحربية الروسية إضافة لتطهير البحر من الألغام المحتملة.

فما أسباب اتهام الغرب لروسيا بالوقوف وراء أزمة الحبوب؟ وما احتمالات الوصول إلى صيغة للتوريد في الأمد القريب؟

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