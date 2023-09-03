قذائف يورانيوم أمريكية لأوكرانيا.. هل اقترب الصدام مع روسيا؟

هستيريا السلاح وصلت لمرحلةٍ عنوانها: أوكرانيا أرضٌ غير صالحة للعيش..

فرغم التحذيرات أعلنت إدارة بايدن عزمَها إرسالَ قذائفِ اليورانيوم المنضب إلى كييف بالتزامن مع وصول دبابات أبرامز الأمريكية القادرة على استخدام هذه النوعية من الذخيرة، والهدف المعلن تدميرُ المدرعات والدبابات الروسية..

لكن وكما دُمرت القذائفُ البريطانية ذاتُها سيكون هذا المصير المشترك لمثيلاتها الأمريكية كما وعد قادة عسكريون روس ليضاف ذلك لسلسلة من الأسلحة الغربية المدمرة بما فيها ما كان يُعتقد أنها قادرة على قلب الموازين..

- ما خطورة استخدام هذه القذائف ولماذا يتم تجاهل كل التحذيرات منها؟

- ما دلالات الخطوة الأمريكية.. هل هو الإفلاس بعد ثلاثة أشهر من الهجوم المضاد أم نقلُ المعارك نحو مستوى جديد؟

- ماذا في جعبة روسيا للرد خاصة أن بوتين أكد امتلاك الجيش الروسي الكثير من هذه الذخيرة.





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