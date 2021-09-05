واشنطن تحذر.. هل تندلع حرب أهلية بأفغانستان؟

بعد تأكيدها قرب سيطرتها الكاملة على بنشجير أكد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم لآرتي أن الحركة لن تعود للتفاوض مع جبهة المقاومة في الولاية، في أول رد على إعلان زعيم الجبهة أحمد مسعود إمكانية وقف القتال والعودة للتفاوض، بعد أن تحدث في وقت سابق عن معلومات تضليلية تقدمها حركة طالبان بخصوص الوضع الميداني في بنشجير تزعم من خلالها أنها اقتربت من حسم المعركة

فما حقيقة ما يحدث في بنشجير؟ وهل تتحكم المعارك هناك بتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة؟