واشنطن تحذر.. هل تحكم طالبان أفغانستان بالقوة؟

مع استمرار تقدم حركة طالبان على امتداد الخارطة الأفغانية، أكد مسؤول في الحكومة أنباء سقوط مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان شمال البلاد في قبضة الحركة لتصبح ثانية ولاية تسقط بالكامل بعد ولاية نيمروز.

تطورات الميدان المتسارعة دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوجيه أوامر باستهداف تقدم طالبان بقاذفات بي 52 الاستراتيجية وطائرات ثقيلة من طراز لوكهيد، فيما دعا رئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال نيكولاس كارتر الدول المجاورة لأفغانستان إلى التعاون في مواجهة تهديد الإرهاب مشيرا إلى أن مواصلة الحرب لا تصب في مصلحة تلك الدول.

بالتفاصيل نبحث هذه التطورات مع ضيوفنا بعد العرض التالي.