واشنطن تحذر.. إيران تقترب من السلاح النووي؟

تعثر جديد في المباحثات بشأن النووي الإيراني أظهرته تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بقوله إنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران مستعدة للعودة للالتزام باتفاق 2015

قبل أن يرد نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أنه من غير الواضح هو استعداد إدارة بايدن التخلي عن سياسة الضغط الفاشلة للإدارة السابقة، تأخر ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه أمر خطير خصوصا وأن طهران باتت قريبة جدا من مرحلة إنتاج سلاح نووي حسب رافائيل غروسي الذي تحدث عن صعوبة تمديد اتفاق المراقبة

فهل وصلت مفاوضات فيينا إلى طريق مسدود؟ أم أنها حرب تصريحات لممارسة مزيد من الضغوط قبل انتخابات رئاسية في إيران قد تعيد المشهد إلى المربع الأول؟

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