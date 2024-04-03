واشنطن تحذر إسرائيل من اجتياح رفح.. وتكافئها بصفقة تسليح

في أسوأ حالاتها منذ نشأة إسرائيل.. هكذا توصف العلاقات مع واشنطن على خلفية الحرب الدائرة في غزة..

والخلاف المحوري يدور حول نقطتين إذا ما استثنينا العلاقاتِ الشخصية بين بايدن ونتنياهو، عمليةُ رفح مع رفض بدئها قبل تأمين خروج المدنيين ورفضُ تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن..

لكنها خلافات ومهما اشتدت تبقى بعيدةً عن التمسك بأمن إسرائيل وضرورة تفوقها في الشرق الأوسط فصفقات الأسلحة الأمريكية مستمرة رغم ما يَظهر في العلن والذي يردّه كثيرون لأجندات انتخابية لبايدن ذي الشعبية المتدنية والذي يعيش آخرَ أيامه في البيت الأبيض حسب استطلاعات الرأي..

ليتزامن كلُ ذلك مع مشهدين الأول الاحتجاجات التي لم تشهدها إسرائيل من قبل ضد نتنياهو والثاني الاستهداف الإسرائيلي المباشر لإيران.

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