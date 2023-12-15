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واشنطن تحدد مراحل حرب إسرائيل بغزة.. قادة حماس هدفنا الرئيسي

أخبار العالم العربي

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فيما تعلن إسرائيل أن عمليتها في غزة ضد حماس ستستمر أشهرا طويلة قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الحرب ستشهد تحولا إلى "التركيز على الاستهداف الدقيق" لقادة الحركة.

تصريحات سوليفان تفتح الباب واسعا حول التباين المعلن أو الاتفاق المبرمج ضمناً في محاولة أميركية للالتفاف على المواقف الدولية الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
في خضم كل ذلك تبقى الأنظار تتجه إلى الطرف الفلسطيني الفصائل.. والقيادات في السلطة... كيف ستدير دفة الحرب؟ وإلى أي حد يعول الفلسطينيون على حلفائهم الإقليميين؟ لاسيما أن مستقبل القطاع يتأرجح بين قضم واحتلال ووصاية دولية وإدارة فلسطينية حماس ليست طرفا فيها بحسب مراقبين..

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