واشنطن تتهم.. هل تحرض تركيا باكو ضد أرمينيا؟

من العاصمة الأرمينية يريفان اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تركيا وأذربيجان بإشعال فتيل الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا مشيرة إلى الأهمية الخاصة لأرمينيا بالنسبة للولايات المتحدة.

من جانبه أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي رفض بلاده لتصريحات بيلوسي واعتبرها متعارضة مع الحقائق التاريخية والحالية، وبعيدة عن النوايا الحسنة، وتعكس وجهة نظر متحيزة من شأنها أن تخرب المساعي الدبلوماسية.

هذا وكشف المتحدث باسم الخارجية الأرمينية فاهان هونانيان، عن مبادرة أمريكية لجمع وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة في نيويورك.

فما هي خلفيات اتهامات نانسي بيلوسي لتركيا؟ وهل تسعى واشنطن للعب دور أكبر في ملف كرباخ؟

Your browser does not support audio tag.