يرى الرئيسُ الأمريكيُ جو بايدن أن عودةَ طهران إلى الاتفاق النووي يمثلُ المدخلَ لاستعادةِ زمام السيطرة على الشرق الأوسط، وعليه حذر وزير خارجيته أنتوني بلينكن من أنَ إيرانَ على بعد خطواتٍ من امتلاكِ موادَ لسلاحٍ نووي ولكنه في الوقت نفسه يقول إنه إذا عادت إيرانُ للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناءِ اتفاق أطول وأقوى يتناول مسائلَ أخرى صعبةً للغاية.. موقف قابله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بدعوة واشنطن لتنفيذ شروط طهران ومنها رفعُ العقوبات.. وما بين الموقفين يأتي صوتٌ فرنسي بضرورة إشراك السعودية في أي مفاوضات جديدة ليعقد المشهد أكثر.

- من سيبادر طهران أم واشنطن لكسر حاجز الشروط للعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب عام 2018؟

- هل سنكون أمام العودة للاتفاق كما تدعو طهران أم نحن أمام اتفاق أخر شامل كما تقترح واشنطن ؟

- ولماذا ترفض إيران مشاركة السعودية في الاتفاق النووي وتدعوها بنفس الوقت للحوار في ملفات أخرى؟؟

نتابع المزيد في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج اسأل أكثر.واشنطن تتهم طهران وترفع سلاح الشروط

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