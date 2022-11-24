هل يوقف قصف روسيا البنى التحتية بكييف دعم الغرب لأوكرانيا؟

موسكو تقصف مواقع البنية التحتية في أوكرانيا ردا على ضخ الأسلحة الغربية فيها، هذا ما أكده مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي كشف أن ما يسمع حتى الآن من زيلينسكي وأنصاره ليس استعدادا للسلام، بل لغة الإنذارات المتهورة

الكرملين نفى أي خطط او توجه لضرب واستهداف المرافق الاجتماعية في أوكرانيا فيما يجري التركيز على الأهداف التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالإمكانيات العسكرية

بالتوازي تكشف تقارير غربية عن توجه لتقليص الدعم لكييف بسبب الاستخدام غير العقلاني وإهدار المساعدات المالية، ونفاذ احتياطيات الدول الداعمة من ذخيرة المدفعية

ما مسار الميدان والسياسة على ضوء هذه التطورات؟

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