هل يوقف قرار العدل الدولية حرب إبادة إسرائيل لغزة؟

ضمن أول قرار لها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية تل أبيب باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية بقطاع غزة

وأكدت أن على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في غزة، ومضيفة أن على تل أبيب أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وفيما تشدد محكمة العدل الدولية على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على تل أبيب، يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تل أبيب ستواصل الحرب على غزة حتى النصر وإعادة جميع المحتجزين، مشيرًا إلى أن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يعد وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل.

فكيف سيؤثر قرار العدل الدولية في مسار حرب تل أبيب على قطاع غزة؟ وما حجم الضغط القانوني الذي يشكله على مجلس الحرب الإسرائيلي؟

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