هل يوقف استنفار العالم تفشي المتحور الجديد "أو ميكرون"؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا تملك معطيات كافية للبت في خطورة متحور "أوميكرون" أو سرعة انتشاره، وأوصت المنظمة بإبقاء الحدود والأجواء الدولية مفتوحة أمام الحركة في وقت سارعت فيه العديد من الدول إلى إغلاق حدودها أمام الوافدين.

من جانبه أشار كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية أنتوني فاوتشي إلى أن المتحور الجديد يعطي إشارات واضحة على قدرة الانتشار بسرعة، فيما أشارت مجموعة من الأطباء في جنوب إفريقيا إلى أعراض خطيرة لدى المصابين بالمتحور الجديد دون تسجيل أي أعراض مرتبطة بفقدان حاستي التذوق أم الشم.

من جانبها سجلت أسواق المال في البلدان الخليجية انخفض حادا بالتزامن مع مخاوفَ من انتشار المتحور الجديد أوميكرون واتجاه بعض الدول نحو الإغلاق.