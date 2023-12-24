هل يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة بعد ارتفاع عدد قتلاه؟

في إقرار إسرائيلي جديد بصعوبة الحرب في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للحكومة، أن الحرب تكلف ثمنا باهظا للغاية،

مشددا على عدم وجودِ خيارٍ آخر سوى مواصلةِ القتال، تصريحات نتنياهو جاءت عقب ارتفاع عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين منذ يوم الجمعة إلى خمسة عشر خلال المعارك المحتدمة في قطاع غزة..

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد نتنياهو على مواصلة القتال حتى تحقيق جميع الأهداف الموضوعة، مهما تطلب ذلك من وقت مشيرا إلى أن إسرائيل لا تخضع لأي ضغوط دولية.. يأتي ذلك في ضوء زيادة واشنطن تحركاتها الديبلوماسية لدفع إسرائيل للانتقال إلى مرحلة جديدة يتم خلالها تقليص حجم العمليات العسكرية.

فما هي خيارات إسرائيل للتعامل مع تحديات الحرب في غزة؟ وهل تدفعها هذه التحديات للتجاوب مع الضغوط الأمريكية لتقليص عملياتها العسكرية؟

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