هل يواجه جيش إسرائيل خطر التفكك مع رفض جنود للخدمة العسكرية؟

قبل أيام من تصويت الكنيست المرتقب على القانون الذي يلغي حجة المعقولية، يؤكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الوضع في إسرائيل مقلق للغاية،

بعد إعلان المئات من طياري سلاح الجو وأفراد الطواقم العاملة وقف الخدمة بالجيش احتجاجا على التعديلات القضائية.

هذا الخطر يحذر منه أيضًا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هاغري الذي أكد أن إعلان الطيارين تعليق الخدمة يسبب ضررا كبيرًا للقوات الإسرائيلية مشيرًا إلى أن إصلاحه سيستغرق وقتا طويلا.

فكيف ستؤثر خطوة طياري سلاح الجو على أداء الجيش الإسرائيلي؟ وما إمكانية أن ترضخ حكومة نتنياهو لضغوط الشارع للعودة عن خطة التعديلات القضائية؟

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