هل يهدد صاروخ كوريا الشمالية الأمن الأمريكي؟

عادت بيونغ يانغ لاختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية

خطوة بيونغ يانغ تأتي في سياق توتر متصاعد وتوقعات أمريكية بأن بيونغ يانغ تعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

ضمن ردود الفعل أعلنت الخارجية الروسية تمسكها بالحل الديبلوماسي رغم مضي واشنطن حسب البيان في اختبار صبر بيونغ يانغ.

من جانبها وخلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ عقدت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هريس اجتماعا مع قادة خمس دول للتشاور فيما اعتبرته واشنطن انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة.

فماهي الرسائل التي تحملها صواريخ بيونغ يانغ البالستية؟ وما هي فرص إحياء المسار الديبلوماسي؟

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