 
مباشر
بالتفاصيل

هل يهدد صاروخ كوريا الشمالية الأمن الأمريكي؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7cz

عادت بيونغ يانغ لاختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية

خطوة بيونغ يانغ تأتي في سياق توتر متصاعد وتوقعات أمريكية بأن بيونغ يانغ تعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.
ضمن ردود الفعل أعلنت الخارجية الروسية تمسكها بالحل الديبلوماسي رغم مضي واشنطن حسب البيان في اختبار صبر بيونغ يانغ.
من جانبها وخلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ عقدت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هريس اجتماعا مع قادة خمس دول للتشاور فيما اعتبرته واشنطن انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة.
فماهي الرسائل التي تحملها صواريخ بيونغ يانغ البالستية؟ وما هي فرص إحياء المسار الديبلوماسي؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا