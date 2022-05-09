هل يهدد دعم الغرب لكييف بحرب شاملة مع روسيا؟

رسائل يبعث بها الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين مع حلول الذكرى السابعة والسبعين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى وبالتزامن مع تواصل العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

بوتين أكد أن الجيش الروسي يقاتل حاليا في أوكرانيا من أجل شعب دونباس ومن أجل أمن وطنه، مشددًا ان أن روسيا اضطرت لصد عدوان محتوم عليها بتحرك استباقي

ومع إشارة بوتين إلى أن الصدام مع النازيين الجدد كان أمرا لا مفر منه، بيَّن الرئيس الروسي أن حلف الناتو بدأ يزحف نحو أراضي جوار روسيا عسكريا مقتربا من حدودها مضيفًا أن دول الحلف لم ترغب في الاستماع لمطالب موسكو التي دعت إلى حوار نزيه وإلى أمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع.

فكيف يفهم الغرب إشارات بوتين السياسية والعسكرية في خطاب ذكرى النصر على النازية؟

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