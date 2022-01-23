هل يهدد حزب الله إعادة الثقة بين لبنان والسعودية؟
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إعادة بناء الثقة مع لبنان من خلال مبادرة كويتية بدعم خليجي ودولي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون
رد عليها بالقول إنها ستكون موضع تشاور قبل إعلان الموقف منها، الوزير الكويتي نفى وجود أي تدخل في شؤون لبنان الداخلية فيما تطرح التساؤلات عن تعامل السلطات اللبنانية مع ما يتعلق بالمطالب الخليجية بعدم تحويل البلاد إلى منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي تجاه أي دولة في إشارة لمواقف حزب الله والتوتر المستمر مع السعودية
ما فرص المبادرة الكويتية في إنهاء الأزمة بعد كثير من المبادرات الفاشلة؟ وأي دور لحزب الله في الحالتين؟
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