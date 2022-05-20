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هل يهدد توسع الناتو بمواجهة شاملة مع روسيا؟

أخبار العالم

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الإجراءات الجوابية الروسية تشمل كل الأصعدة، بما فيها الأمنية والعسكرية ..

وزير الدفاع سيرغي شويغو يعلن عن اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة عند الحدود الغربية تشمل تشكيل اثنتي عشرةَ وحدةً عسكريةً حتى نهاية العام الحالي، وإمدادَ القواتِ بالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة، على خلفية تصاعد التهديدات وتوسع الناتو قرب حدود روسيا الغربية
ورغم تأكيد الدول الناتو الدائم حرصها على عدم وقوع صدام مباشر مع روسيا، الا ان الواقع على الأرض يجعل هذا السؤال حول إمكانية وقوع هذا السيناريو أكثر إلحاحا..

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