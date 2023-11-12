هل يهدد تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية بطوفان أقصى جديد؟

تقول إسرائيل تارة إنها لا تريد احتلال قطاع غزة، وتعلن طوراً أنها ستبقي القطاع تحت سيطرتها الأمنية.

رأى كثيرون في تناقض التصريحات الإسرائيلية تخبطاً ومحاولة من تل أبيب لتغطية فشلها في تحقيق أي من أهداف الحرب. فهي لم تصل إلى أي من أسراها، ويعترف إعلامها بأنها لا تزال بعيدة عن القضاء على حماس، كما أنها لم تقتل أياً من رموز الحركة.. بنيامين نتنياهو غير قادر حتى الآن على تقديم أي إنجاز للجمهور الإسرائيلي، وهو مطالب أمريكياً بتوضيح أهدافه في غزة. وقد سبق لواشنطن أن كررت أنها ترى إعادة احتلال قطاع غزة من جانب إسرائيل خطأً. فهل هو خلاف بين الجانبين أم تبادل أدوار؟ وهل ستواصل واشنطن تغطية أهداف إسرائيلية لا تؤيدها؟

Your browser does not support audio tag.