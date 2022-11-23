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نيوزميكر

هل يهدد القصف التركي شمالي سوريا التطبيع بين دمشق وأنقرة؟

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري د. أيمن سوسان.

تصريحات نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان لـRT:

  • منصة أستانا هي الإطار الوحيد الذي استطاع أن يحقق بعض الإنجازات المهمة
  • كان يمكن لأستانا أن تحقق المزيد لو احترمت تركيا القرارات المتفق عليها
  • واثقون أن روسيا وإيران حريصتان على دفع تركيا للالتزام بأستانا
  • هدف أستانا هو توطيد الاستقرار في سوريا
  • مشكلتنا في سوريا هو عدم وجود معارضة وطنية
  • هناك معارضات تتبع عدة دول وتحمل أجندات مختلفة
  • لو كان للمعارضة تأثير على الأرض لكانت موجودة في سوريا
  • كدولة نتحاور مع كل السوريين لمعالجة أي مشكلة أو قضية
  • المشكلة مع ميليشيا قسد تكمن في الانتماء الوطني
  • بعض الطروحات يمكن أن توصف بالخيانة لأنها تمس بوحدة الوطن والشعب
  • نريد أن يكون أساس موقف الأكراد هو الانتماء لسوريا
  • الجزء الأكبر من الشرور التي تعرضت لها سوريا جاءت من تركيا
  • ضمان أمن الحدود يكون بالتعاون وليس بالقيام بأعمال أحادية
  • وجود مشكلة أمنية في تركيا توضح فشل سياساتها في سوريا
  • طالما هناك تدخل في الشأن الداخلي السوري فالتصريحات التركية تبقى جوفاء
  • نتعامل مع تركيا كدولة بغض النظر عمن يوجد في السلطة
  • الجانب التركي لم يقم بما يترتب عليه فيما يخص بموضوع التنظيمات الإرهابية
  • على الدول التي أرسلت إرهابيها إلى سوريا أن تستعيدهم
  • الموضوع في إدلب يتطلب تعاون دولي على أساس الشرعية الدولية
  • إدلب ستعود إلى الوطن السوري عاجلا أم آجلا
  • العقوبات على سوريا غير مشروعة ولا توجد أي عقوبة مفروضة على مجلس الأمن
  • كما انتهى الإرهاب وتقلصت مساحته سنستطيع التغلب على العقوبات المفروضة على سوريا
  • سرقة النفط السوري من الاحتلال الأمريكي يرقى لأسلوب العصابات
  • الهدف من الوجود الأمريكي غير المشروع هو إعاقة توطيد الاستقرار في سوريا
  • لا أعلم متى تنسحب القوات الأمريكية من سوريا لكني واثق أن الاحتلال إلى زوال
  • من يعتقد واهما أن الأمريكي موجود لحمايته سيستيقظ غدا على كابوس
  • من يقوم بالهجمات على القواعد الأمريكية غير معروف
  • الاحتلال يعطي المبرر لأي كان للعمل على طرد هذا المحتل
  • الجامعة العربية هي محصلة للعلاقات العربية العربية
  • تعمل سوريا لتحسين العلاقات العربية والوصول إلى عمل عربي فاعل
  • الموضوع في أوكرانيا هو كيف يمكن أن يكون عليه العالم غدا
  • روسيا تواجه اليوم حلف الأطلسي بكامل قواته
  • هدف الغرب هو اضعاف واستنزاف روسيا والحيلولة دون حضورها الفاعل على الساحة الدولية ليبقى مهيمنا على العالم
  • روسيا تريد أن يكون هناك عالم أكثر عدالة يشارك فيه الجميع
  • الأطراف التي تناصب العداء اليوم لروسيا هي نفسها التي اعتدت على سوريا
  • هناك قواسم مشتركة تدفعنا للوقوف مع الأصدقاء الروس لأجل عالم تحترم فيه سيادة الجميع

 

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