هل يهدد القصف التركي شمالي سوريا التطبيع بين دمشق وأنقرة؟
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري د. أيمن سوسان.
تصريحات نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان لـRT:
- منصة أستانا هي الإطار الوحيد الذي استطاع أن يحقق بعض الإنجازات المهمة
- كان يمكن لأستانا أن تحقق المزيد لو احترمت تركيا القرارات المتفق عليها
- واثقون أن روسيا وإيران حريصتان على دفع تركيا للالتزام بأستانا
- هدف أستانا هو توطيد الاستقرار في سوريا
- مشكلتنا في سوريا هو عدم وجود معارضة وطنية
- هناك معارضات تتبع عدة دول وتحمل أجندات مختلفة
- لو كان للمعارضة تأثير على الأرض لكانت موجودة في سوريا
- كدولة نتحاور مع كل السوريين لمعالجة أي مشكلة أو قضية
- المشكلة مع ميليشيا قسد تكمن في الانتماء الوطني
- بعض الطروحات يمكن أن توصف بالخيانة لأنها تمس بوحدة الوطن والشعب
- نريد أن يكون أساس موقف الأكراد هو الانتماء لسوريا
- الجزء الأكبر من الشرور التي تعرضت لها سوريا جاءت من تركيا
- ضمان أمن الحدود يكون بالتعاون وليس بالقيام بأعمال أحادية
- وجود مشكلة أمنية في تركيا توضح فشل سياساتها في سوريا
- طالما هناك تدخل في الشأن الداخلي السوري فالتصريحات التركية تبقى جوفاء
- نتعامل مع تركيا كدولة بغض النظر عمن يوجد في السلطة
- الجانب التركي لم يقم بما يترتب عليه فيما يخص بموضوع التنظيمات الإرهابية
- على الدول التي أرسلت إرهابيها إلى سوريا أن تستعيدهم
- الموضوع في إدلب يتطلب تعاون دولي على أساس الشرعية الدولية
- إدلب ستعود إلى الوطن السوري عاجلا أم آجلا
- العقوبات على سوريا غير مشروعة ولا توجد أي عقوبة مفروضة على مجلس الأمن
- كما انتهى الإرهاب وتقلصت مساحته سنستطيع التغلب على العقوبات المفروضة على سوريا
- سرقة النفط السوري من الاحتلال الأمريكي يرقى لأسلوب العصابات
- الهدف من الوجود الأمريكي غير المشروع هو إعاقة توطيد الاستقرار في سوريا
- لا أعلم متى تنسحب القوات الأمريكية من سوريا لكني واثق أن الاحتلال إلى زوال
- من يعتقد واهما أن الأمريكي موجود لحمايته سيستيقظ غدا على كابوس
- من يقوم بالهجمات على القواعد الأمريكية غير معروف
- الاحتلال يعطي المبرر لأي كان للعمل على طرد هذا المحتل
- الجامعة العربية هي محصلة للعلاقات العربية العربية
- تعمل سوريا لتحسين العلاقات العربية والوصول إلى عمل عربي فاعل
- الموضوع في أوكرانيا هو كيف يمكن أن يكون عليه العالم غدا
- روسيا تواجه اليوم حلف الأطلسي بكامل قواته
- هدف الغرب هو اضعاف واستنزاف روسيا والحيلولة دون حضورها الفاعل على الساحة الدولية ليبقى مهيمنا على العالم
- روسيا تريد أن يكون هناك عالم أكثر عدالة يشارك فيه الجميع
- الأطراف التي تناصب العداء اليوم لروسيا هي نفسها التي اعتدت على سوريا
- هناك قواسم مشتركة تدفعنا للوقوف مع الأصدقاء الروس لأجل عالم تحترم فيه سيادة الجميع